Происшествия 19.11.2024 в 16:52

Одну из управляшек в Улан-Удэ оштрафовали на 100 тысяч рублей

Она допустила разрушенную штукатурку в подъезде, течь потолка и другие нарушения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Одну из управляшек в Улан-Удэ оштрафовали на 100 тысяч рублей

Одну из управляющих компаний в Улан-Удэ оштрафовали на 100 тысяч рублей. Она допустила разрушенную штукатурку в подъезде, течь потолка и другие нарушения.

- Нарушения выявили во время проверки по жалобам горожан многоквартирных домов по ул. Жуковского, по проспекту 50-летия Октября, - сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции.


Сотрудники жилинспекции в доме по ул. Жуковского установили, что в подъезде частично разрушен штукатурный слой, выявлены повреждения бетонного пола, под лестницей в подполье влажный грунт, разрушена труба канализации, в подъезде на 5 этаже течет с потолка. Кроме того, выявлены нарушения в работе аварийно-диспетчерской службы.

Также по результатам проверки дома по проспекту 50-летия Октября установлено наличие влажного слоя утеплителя чердачного перекрытия, частичное отсутствие теплоизоляции трубопровода отопления над квартирой, старая теплоизоляция трубопроводов отопления по всему периметру кровли на чердаке.

В итоге жилинспекция выдала предписания по устранению всех нарушений. Управляющая компания привлечена к ответственности в виде штрафа от Госстройжилнадзора в общей сложности на сумму 100 тысяч рублей.

Получить консультацию у специалистов управления жиинспекции можно по телефонам: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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