На дорогах Бурятии идет сильный снег. На перевалах Пыхта и Мандрик работают дорожные машины.

На федеральной дороге Р-258 на перевалах «Мандрик» Прибайкальского района идет снег. На участке работают 2 комбинированные дорожные машины, 2 трактора, 1 погрузчик. Ограничений для проезда нет.

На региональной дороге на перевале «Пыхта» Прибайкальского района тоже идет снег. На участке работают 1 комбинированная дорожная машина, 1 грейдер. Ограничений для проезда нет.

Напомним, сегодня по прогнозу в районах Бурятии облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, местами метели, заносы. Температура днем -3, +2, местами -3, -8, по северо-востоку -8, -13.

В Улан-Удэ утром и днем снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днем около 0.

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ