В Муйском районе при пожаре в жилом доме погиб человек

В Муйском районе из-за ночного пожара погиб человек, второй человек получил ожог головы второй степени. Пожар произошел в жилом доме в пос. Таксимо.

- Минувшей ночью на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного в поселке Таксимо Муйского района. К месту вызова был направлен личный состав 7-го Муйского отряда ГПС РБ. Прибывшие пожарные подразделения в составе 7 человек и 2 единиц техники потушили возгорание в течение двух с половиной часов на общей площади 63 кв.м, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Во время тушения пожара внутри дома был обнаружен мужчина 1976 года рождения без признаков жизни.

Сам владелец дома 1963 года рождения получил ожог головы 2 степени – ему помогла эвакуироваться из горящего дома очевидец пожара.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: Номер один