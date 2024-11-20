Происшествия 20.11.2024 в 09:58

В Улан-Удэ молодой водитель без прав сбил пенсионера

Наезд произошел на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ молодой водитель без прав сбил пенсионера
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось днем 19 ноября на улице Ботанической в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на пешеходном переходе 19-летний водитель «Субару Легаси» сбил 65-летнего мужчину. В результате наезда пенсионер получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у парня за рулем «Субару» не было.
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