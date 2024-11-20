На перевале Мандрик складывается сложная дорожная ситуация

По данным Упрдор «Южный Байкал», на данный момент сложная дорожная ситуация складывается в Прибайкальском районе (перевал Мандрик). Работают 2 КДМ, 2 трактора и 1 погрузчик - они подсыпают дороги в круглосуточном режиме.

- Призываем всех автомобилистов быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники, - сообщили в упрдор «Южный Байкал».

В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ