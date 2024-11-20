Житель Бурятии лишился «Приуса» стоимостью полтора миллиона рублей

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя села Петропавловка. Он обвинялся в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. В мае 2024 года сельчанин выпил и снова сел за руль. Его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. В ходе освидетельствования у мужчины установили состояние алкогольного опьянения, после чего было возбуждено уголовное дело.Рассмотрев материалы дела, Джидинский райсуд признал сельчанина виновным и приговорил его к 250 часам обязательных работ. Автомобиль «Тойота Приус Гибрид» стоимостью около 1,5 млн рублей, на котором ехал пьяный мужчина, конфисковали в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.