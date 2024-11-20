Жительница Бурятии лишилась крупной суммы, клюнув на «подарок» от банка

В отделение полиции поселка Усть-Баргузин с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя сельчанка. Аферисты похитили у нее около 650 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, всё началось с сообщения от знакомой в мессенджере. Та писала, что банк в честь дня рождения дарит призы своим клиентам — каждому по 5 тысяч рублей. Она предложила свою помощь в их получении и попросила отправить ей реквизиты карты — номер, срок действия и код с обратной стороны. А затем, ко всему прочему, выслать пароли подтверждения, которые пришли сельчанке на телефон.Выполнив все действия, женщина увидела поступившие ей с номера «900» уведомления о покупках, что её насторожило. Женщина попыталась открыть сообщения, однако «приятельница» вдруг стала беспрестанно звонить ей через соцсеть. Поняв, что это проделки мошенников, сельчанка попыталась связаться с банком и заблокировать финансовые операции, но это удалось сделать только спустя почти час. К тому моменту аферисты уже сняли большую часть её накоплений — около 650 тысяч рублей.Позднее выяснилось, что аккаунт знакомой в соцсети, откуда пришло заманчивое предложение, был взломан, а от её имени писали мошенники.Полицейские призывают жителей Бурятии осмотрительнее относиться к сообщениям в Интернете о раздаче подарков или беспроигрышных лотереях. Многообещающие предложения могут обернуться крупными денежными потерями. Кроме того, ни при каких обстоятельствах недопустимо передавать конфиденциальные банковские данные — срок действия карты и защитный код на оборотной стороне, а также пароли подтверждения из смс-сообщений.