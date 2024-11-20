Происшествия 20.11.2024 в 12:30

В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались три дома и школа

Вода из колодца хлынула во двор дома
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались три дома и школа
Фото: «Водоканал»
Сегодня утром в Улан-Удэ во дворе дома №28 на улице Краснофлотская из колодца полилась вода. На место прибыла аварийная бригада городского «Водоканала».

«Сотрудники, откачав воду, установили повреждение на водопроводной стальной трубе диаметром 100 мм. На данный момент произведено отключение холодного водоснабжения в трех многоквартирных домах и школе №56. Аварийная бригада приступила к установке гидроклина», - рассказали на предприятии.
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