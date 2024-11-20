Происшествия 20.11.2024 в 15:21

В Бурятии вооруженный ножом мужчина ворвался в банк

Перед этим он ограбил пункт выдачи интернет-заказов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вооруженный ножом мужчина ворвался в банк
Фото: Росгвардия Бурятии
В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в грабеже и краже.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сначала в правоохранительные органы поступила информация о нападении на пункт выдачи интернет-заказов в центре города. Со слов работницы, злоумышленник, войдя в помещение, ударил её кулаком по лицу, похитил предназначенные клиентам вещи и убежал.

Когда росгвардейцы прибыли на место, к ним подбежали взволнованные работники расположенного по соседству банка. Они сообщили, что к ним в офис забежал неадекватный посетитель с ножом в руках. Сотрудники, испугавшись, выбежали на улицу.

«В помещении офиса банка сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника с похищенным ноутбуком и банковскими картами. Им оказался 38-летний местный житель, его доставили в полицию. По фактам грабежа и кражи возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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