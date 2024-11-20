Ревнивый житель Бурятии получил 9,5 лет колонии

Не согласившись с таким приговором, сельчанин подал апелляцию. Он не отрицал, что стукнул бывшего сожителя палкой, однако свою вину в смерти брата женщины не признал, утверждая, что тот умер не от удара кусачками, а по другим причинам.







Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Иволгинского районного суда в отношении сельчанина, обвиняемого в избиении двух мужчин, один из которых позже умер.Преступление произошло вечером 10 октября 2023 года. 37-летний обвиняемый после употребления спиртного приехал в Гурульбу в гости к знакомой. Там он повстречал двух мужчин – бывшего сожителя женщины и её 38-летнего брата - и на почве ревности затеял с ним ссору. Первого он ударил палкой по голове, а второму несколько раз стукнул кулаками по лицу, а затем подвернувшимися под руку металлическими кусачками в голову.Получивший травму от кусачек брат женщины не стал обращаться к врачам, и уже следующим вечером потерял сознание прямо на улице. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался.По итогам судебного разбирательства обвиняемого признали виновным. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима, а также взыскали в пользу близких родственников погибшего по миллиону рублей в счет компенсации морального вреда.Но смягчения приговора мужчина не добился.«Судебная коллегия отвергла доводы осужденного, основываясь на совокупности исследованных доказательств. Выводы комплексной судебно-медицинской экспертизы указывают на наличие прямой причинной связи между имеющейся у потерпевшего открытой черепно-мозговой травмой и наступившей смерти. Наказание за совершение двух преступлений суд признал справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.