Происшествия 20.11.2024 в 16:04

Ревнивый житель Бурятии получил 9,5 лет колонии

Мужчина травмировал бывшего сожителя возлюбленной и убил ее брата
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Текст: Андрей Константинов
Ревнивый житель Бурятии получил 9,5 лет колонии
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Иволгинского районного суда в отношении сельчанина, обвиняемого в избиении двух мужчин, один из которых позже умер.

Преступление произошло вечером 10 октября 2023 года. 37-летний обвиняемый после употребления спиртного приехал в Гурульбу в гости к знакомой. Там он повстречал двух мужчин – бывшего сожителя женщины и её 38-летнего брата - и на почве ревности затеял с ним ссору. Первого он ударил палкой по голове, а второму несколько раз стукнул кулаками по лицу, а затем подвернувшимися под руку металлическими кусачками в голову.

Получивший травму от кусачек брат женщины не стал обращаться к врачам, и уже следующим вечером потерял сознание прямо на улице. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался.

По итогам судебного разбирательства обвиняемого признали виновным. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима, а также взыскали в пользу близких родственников погибшего по миллиону рублей в счет компенсации морального вреда.

Не согласившись с таким приговором, сельчанин подал апелляцию. Он не отрицал, что стукнул бывшего сожителя палкой, однако свою вину в смерти брата женщины не признал, утверждая, что тот умер не от удара кусачками, а по другим причинам.

Но смягчения приговора мужчина не добился.

«Судебная коллегия отвергла доводы осужденного, основываясь на совокупности исследованных доказательств. Выводы комплексной судебно-медицинской экспертизы указывают на наличие прямой причинной связи между имеющейся у потерпевшего открытой черепно-мозговой травмой и наступившей смерти. Наказание за совершение двух преступлений суд признал справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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