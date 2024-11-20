Происшествия 20.11.2024 в 16:22

«Била, ставила на гречку»

Мать, истязавшая 10-летнюю дочку, пыталась обжаловать приговор
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Текст: КП-Новосибирск
«Била, ставила на гречку»
Фото: Светлана Маковеева
В Новосибирске мать, истязавшая дочку-школьницу, попыталась обжаловать свой приговор. Женщину отправили в колонию после того, как ребенок рассказал о побоях и издевательствах. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Наталья – многодетная мама. У нее есть 15-летний сын, 10-летняя дочка и девочка-первоклассница. В истязаниях маму обвинил средний ребенок. Школьница утверждает, что мать начала ее избивать с лета 2022 года.

- Мама кричала на девочку и материлась. Например, дала дочке книжку, чтобы та читала и писала, а потом добавила: если ребенок не начнет писать красиво и не сможет пересказать текст, то она ее убьет и положит в гроб рядом с папой, - написано в решении новосибирского областного суда.

Следом женщина начала избивать школьницу за оценки.

- Зимой девочку били каждый день, - говорится в приговоре.

И это не все: мать ставила девочку на горох коленями за плохое поведение, могла закрыть на балконе в одной ночнушке.

Вскрылось все, когда школьница рассказала о побоях бабушке со стороны отца и учителям в школе. Взрослые сообщили о случившемся в органы опеки.

- Бабушка сообщила о том, что на теле ее внучки появились синяки, в октябре 2022 года. А в декабре 2022 года врач из поликлиники сообщил, что мать привела на прием ребенка, который был весь в синяках. Специалисты выехали домой к семье, но дверь им никто не открыл, - рассказывал на суде представитель органов опеки. – Следующее сообщение поступило из школы. Девочку опросили в полиции, а после отправили в центр для несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Мама девочки свою вину отрицала.

- Дочку я родила в браке с бывшим мужем. Он постоянно меня бил, а когда я попала в больницу, то забрал у меня ребенка и уехал жить к своей маме. Дочку я не забирала, потому что он угрожал меня убить, - цитируют показания обвиняемой в приговоре. - После смерти бывшего мужа я забрала дочку. Ее бабушка пыталась лишить меня родительских прав, но ничего не вышло. Она настроила дочку против меня.

Октябрьский районный суд выслушал все стороны и отправил мать девочки на три года в колонию общего режима. Она решила обжаловать приговор в областном суде. Но наказание ей менять не стали.

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