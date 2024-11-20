В Бурятии вынесли приговор по делу о резне в кафе

Муйский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который в конце марта ранил ножом четырех посетителей кафе в Северомуйске.Напомним, сообщение о резне возле кафе поступило в полицию ночью 30 марта. Правоохранители немедленно выехали на место. Рядом с увеселительным заведением полицейские обнаружили нож предполагаемого преступника. Они выяснили: конфликт начался после того, как клиенты кафе из числа местных жителей увидели, что из кармана брюк посетителя торчит холодное оружие. Гражданин, находившийся в заведении с товарищем, был им не знаком. Мужчины вышли с ним на улицу, где стали задавать вопросы относительно необходимости ношения с собой ножа.В ходе завязавшейся впоследствии потасовки обвиняемый достал нож и, размахивая им, ранил четверых местных мужчин в возрасте от 26 до 37 лет. Оружие из рук злоумышленника удалось выбить, после чего он вместе с другом скрылся. Пострадавших после оказания первой помощи госпитализировали в районную больницу.Полицейские в ходе осмотра места происшествия обнаружили в кафе забытую другом обвиняемого куртку с документами, установили его личность и объявили в розыск. В ночь с 31 марта на 1 апреля между посёлками Новый Уоян и Ангоя мужчин задержали.40-летний ранее судимый злоумышленник признался, что с другом приехал в Бурятию из другого региона на заработки. В кафе они пришли за очередной порцией спиртного после распития алкоголя на квартире. На время следствия мужчину взяли под стражу.Как сообщили в Муйском райсуде, по итогам рассмотрения дела фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум потерпевшим. По двум эпизодам причинения легкого вреда здоровью уголовное преследование мужчины прекратили в связи с примирением сторон. Окончательный приговор – 5 лет колонии строгого режима.Известно, что осужденный уже обжаловал вердикт. На суде он признал вину лишь частично, утверждая, что махал ножом исключительно в целях самообороны.