Происшествия 21.11.2024 в 09:51

В Бурятии энергетика обвиняют в хищении 22 миллионов рублей

Он завысил стоимость оборудования для подключения к сетям детских садов и школы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии энергетика обвиняют в хищении 22 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
Следователи МВД Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела проектирования Управления капитального строительства одной из электросетевых компании. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем.

Как рассказали в МВД Бурятии, с мая 2020 года по март 2021 года начальник обманом похитил 22 млн рублей. Эти деньги были перечислены в счёт оплаты строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке трансформаторных подстанций на подконтрольные ему расчетные счета субподрядных организаций, фактическим руководителем которых он являлся.

При этом, по версии следствия, обвиняемый завысил стоимость приобретенного сетевой компанией оборудования, предназначенного для технологического присоединения электроустановок к объектам строительства - четырем детским садам и школе в Улан-Удэ и Иволгинском районе.

Похищенные средства мужчина легализовал и в дальнейшем распорядился ими по собственному усмотрению. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия на имущество горожанина — два земельных участка и два автомобиля стоимостью порядка 5 млн рублей - наложен арест. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
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