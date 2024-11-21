Происшествия 21.11.2024 в 11:27
«Гостиные ряды» в Улан-Удэ дозрели до уголовного дела
На печальное состояние здания обратил внимание Александр Бастрыкин
Текст: Андрей Константинов
Федералы, наконец-то, обратили внимание на печальную ситуацию с «Гостиными рядами» в Улан-Удэ. По сложившейся традиции, это сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в СМИ о ненадлежащем содержании архитектурного памятника федерального значения - «Гостиного двора» в Улан-Удэ. Сооружение, XIX века постройки, несколько лет находится в ветхом состоянии: разрушаются стены и колонны, осыпается штукатурка. Мер к устранению нарушений не принимается. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании памятника, а по завершении расследования – доклад о его результатах», - говорится в сообщении следственного ведомства.
Как уточнили в Следственном комитете Бурятии, уголовное дело по «Гостиным рядам» возбуждено по статье «Халатность». Его возбудили незадолго до поручения Александра Бастрыкина, сейчас идут первоначальные следственные действия. Фигурантов в деле пока нет.
Напомним, здание «Гостиных рядов» в центре Улан-Удэ находится в федеральной собственности. Оно годами не ремонтировалось и стало постепенно разрушаться, вызывая уныние горожан. Правительство Бурятии даже судилось с федеральными ведомствами - Росимуществом и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, пытаясь заставить их привести здание в надлежащий вид.
«Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в СМИ о ненадлежащем содержании архитектурного памятника федерального значения - «Гостиного двора» в Улан-Удэ. Сооружение, XIX века постройки, несколько лет находится в ветхом состоянии: разрушаются стены и колонны, осыпается штукатурка. Мер к устранению нарушений не принимается. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании памятника, а по завершении расследования – доклад о его результатах», - говорится в сообщении следственного ведомства.
Как уточнили в Следственном комитете Бурятии, уголовное дело по «Гостиным рядам» возбуждено по статье «Халатность». Его возбудили незадолго до поручения Александра Бастрыкина, сейчас идут первоначальные следственные действия. Фигурантов в деле пока нет.
Напомним, здание «Гостиных рядов» в центре Улан-Удэ находится в федеральной собственности. Оно годами не ремонтировалось и стало постепенно разрушаться, вызывая уныние горожан. Правительство Бурятии даже судилось с федеральными ведомствами - Росимуществом и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, пытаясь заставить их привести здание в надлежащий вид.