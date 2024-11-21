Происшествия 21.11.2024 в 11:27

«Гостиные ряды» в Улан-Удэ дозрели до уголовного дела

На печальное состояние здания обратил внимание Александр Бастрыкин
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Гостиные ряды» в Улан-Удэ дозрели до уголовного дела
Фото: архив «Номер один»
Федералы, наконец-то, обратили внимание на печальную ситуацию с «Гостиными рядами» в Улан-Удэ. По сложившейся традиции, это сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в СМИ о ненадлежащем содержании архитектурного памятника федерального значения - «Гостиного двора» в Улан-Удэ. Сооружение, XIX века постройки, несколько лет находится в ветхом состоянии: разрушаются стены и колонны, осыпается штукатурка. Мер к устранению нарушений не принимается. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании памятника, а по завершении расследования – доклад о его результатах», - говорится в сообщении следственного ведомства.

Как уточнили в Следственном комитете Бурятии, уголовное дело по «Гостиным рядам» возбуждено по статье «Халатность». Его возбудили незадолго до поручения Александра Бастрыкина, сейчас идут первоначальные следственные действия. Фигурантов в деле пока нет.

Напомним, здание «Гостиных рядов» в центре Улан-Удэ находится в федеральной собственности. Оно годами не ремонтировалось и стало постепенно разрушаться, вызывая уныние горожан. Правительство Бурятии даже судилось с федеральными ведомствами - Росимуществом и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, пытаясь заставить их привести здание в надлежащий вид.  

Теги
Гостиные ряды уголовное дело

Все новости

«Гостиные ряды» в Улан-Удэ дозрели до уголовного дела
21.11.2024 в 11:27
С начала года Бурятия экспортировала в Китай около двух тысяч тонн рапсового масла
21.11.2024 в 11:12
Женщина пострадала в ДТП на федеральной трассе в Бурятии
21.11.2024 в 11:00
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги
21.11.2024 в 10:45
В Улан-Удэ стартует льготная стерилизация кошек
21.11.2024 в 10:44
Житель Бурятии досрочно освободился из колонии и убил пенсионерку
21.11.2024 в 10:27
В селе Нижние Тальцы Заиграевского района отремонтируют дорогу
21.11.2024 в 10:23
За дорожной обстановкой в Улан-Удэ следит Интеллектуальная транспортная система
21.11.2024 в 10:10
В Бурятии энергетика обвиняют в хищении 22 миллионов рублей
21.11.2024 в 09:51
На улицах Улан-Удэ за ночь высыпали 400 тонн песка
21.11.2024 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Женщина пострадала в ДТП на федеральной трассе в Бурятии
Водитель «Тойоты Виш» выехал на встречную полосу
21.11.2024 в 11:00
Житель Бурятии досрочно освободился из колонии и убил пенсионерку
Поводом для расправы стала просьба женщины не курить в доме
21.11.2024 в 10:27
В Бурятии энергетика обвиняют в хищении 22 миллионов рублей
Он завысил стоимость оборудования для подключения к сетям детских садов и школы
21.11.2024 в 09:51
Избитый житель Бурятии не обратился к врачам и умер
Побои мужчине в ходе ссоры нанес сосед, он задержан
21.11.2024 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru