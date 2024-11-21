В Улан-Удэ спасают людей на льдине

В Улан-Удэ спасатели выехали на помощь людям, которые дрейфуют на оторвавшейся льдине напротив ТРЦ «Пионер». Их относит течением на середину реки.Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы сегодня утром. Известно, что на льдине находятся два человека. Видео дрейфующих людей также появилось в соцсетях.