Происшествия 21.11.2024 в 11:52
В Улан-Удэ спасают людей на льдине
Он дрейфуют в районе «Пионера»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ спасатели выехали на помощь людям, которые дрейфуют на оторвавшейся льдине напротив ТРЦ «Пионер». Их относит течением на середину реки.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы сегодня утром. Известно, что на льдине находятся два человека. Видео дрейфующих людей также появилось в соцсетях.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы сегодня утром. Известно, что на льдине находятся два человека. Видео дрейфующих людей также появилось в соцсетях.
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