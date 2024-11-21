В Улан-Удэ спасатели помогли медикам

20 ноября в Улан-Удэ бригада скорой помощи выехала на вызов в СНТ «Зенит». Из-за гололеда и снежных заносов автомобиль медиков не смог подняться в гору, машину стащило в кювет, где она застряла.Как сообщили на Станции скорой медицинской помощи, медикам помог Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии. Он оперативно направил на место спасателей на «УАЗе». Используя гибкую стяжку, они вытянули скорую на проезжую часть, и машина смогла благополучно продолжить путь к пациенту.