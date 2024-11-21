В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку. За нарушение природоохранного законодательства директора компании оштрафовали всего на 20 тыс. рублей.

- Выявлено, что общество с ограниченной ответственностью осуществляет геологическое изучение участка «Тани», включающего поиски и оценку россыпного золота. В ходе проведении горных работ золотодобывающая компания сливала загрязненную воду отстойников участка в реку Келяна. При этом решение уполномоченного органа о предоставлении водного объекта для сброса сточных вод, нормативы допустимых сбросов отсутствуют, - сообщила прокуратура Муйского района.

Кроме того, при разведке недр организация незаконно осуществляла забор воды из реки без соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры незаконная деятельность золотодобывающей компании по загрязнению реки и забору воды прекращена.

Также генеральный директор юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Фото: loon.site