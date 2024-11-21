Происшествия 21.11.2024 в 12:30

В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку

Директора компании оштрафовали всего на 20 тыс. рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку

В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку. За нарушение природоохранного законодательства директора компании оштрафовали всего на 20 тыс. рублей.

- Выявлено, что общество с ограниченной ответственностью осуществляет геологическое изучение участка «Тани», включающего поиски и оценку россыпного золота. В ходе проведении горных работ золотодобывающая компания сливала загрязненную воду отстойников участка в реку Келяна. При этом решение уполномоченного органа о предоставлении водного объекта для сброса сточных вод, нормативы допустимых сбросов отсутствуют, - сообщила прокуратура Муйского района.

Кроме того, при разведке недр организация незаконно осуществляла забор воды из реки без соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры незаконная деятельность золотодобывающей компании по загрязнению реки и забору воды прекращена.

Также генеральный директор юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

 

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии торжественно закрыли пожароопасный сезон
21.11.2024 в 13:02
У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку
21.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
21.11.2024 в 12:44
В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку
21.11.2024 в 12:30
В Улан-Удэ спасатели помогли медикам
21.11.2024 в 12:23
В Улан-Удэ активно подсыпают улицы
21.11.2024 в 12:12
Госдума одобрила списание долгов с участников спецоперации
21.11.2024 в 11:54
В Улан-Удэ спасают людей на льдине
21.11.2024 в 11:52
«Гостиные ряды» в Улан-Удэ дозрели до уголовного дела
21.11.2024 в 11:27
С начала года Бурятия экспортировала в Китай около двух тысяч тонн рапсового масла
21.11.2024 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку
Они ловили щуку и плотву на озере Гусиное в запрещенный период
21.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
Но бдительных граждан все равно поблагодарили
21.11.2024 в 12:44
В Улан-Удэ спасатели помогли медикам
Из-за гололеда машину скорой помощи затащило в кювет
21.11.2024 в 12:23
В Улан-Удэ спасают людей на льдине
Он дрейфуют в районе «Пионера»
21.11.2024 в 11:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru