У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку

У двух рыбаков из Гусиноозерска конфисковали лодку. Они ловили щуку и плотву в запрещенный период.

- Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору), - сообщает прокуратура Бурятии.

В мае этого года мужчины, заведомо зная, что в данный период вылов рыбы в озере Гусиное запрещен, в акватории озера добыли щуку и плотву, причинив ущерб государству в размере 27 тыс. рублей.

Гусиноозерский городской суд назначил каждому из виновных штраф в размере 50 тыс. рублей.

Несмотря на то, что материальный вред осужденными возмещен в полном объеме, суд конфисковал в собственность государства лодку, используемую при совершении преступления.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Номер один