Происшествия 21.11.2024 в 12:44
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
Но бдительных граждан все равно поблагодарили
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разобрались с ситуацией с дрейфующими на льдине людьми, о которых сообщили бдительные горожане. Как выяснили спасатели, ими оказались рыбаки, которые не нуждались в чьей-либо помощи.
«По прибытию спасателей на берег реки выяснилось, что рыбаки имеют спасательные жилеты и резиновую лодку. Они находятся на острове и в помощи не нуждаются. Спасатели благодарят горожан за бдительность. А также предупреждают, что выход и тем более выезд на автомобиле на неокрепший лёд смертельно опасен», - сообщили в Центре управления кризисными ситуациями.
Напомним, ранее в экстренные службы поступило сообщение, что напротив ТРЦ «Пионер» двое человек оторвались на льдине и их относит течением на середину реки.
Как уточнили в МЧС, спасатели провели с гражданами разъяснительную беседу и предложили им покинуть акваторию Селенги.
«По прибытию спасателей на берег реки выяснилось, что рыбаки имеют спасательные жилеты и резиновую лодку. Они находятся на острове и в помощи не нуждаются. Спасатели благодарят горожан за бдительность. А также предупреждают, что выход и тем более выезд на автомобиле на неокрепший лёд смертельно опасен», - сообщили в Центре управления кризисными ситуациями.
Напомним, ранее в экстренные службы поступило сообщение, что напротив ТРЦ «Пионер» двое человек оторвались на льдине и их относит течением на середину реки.
Как уточнили в МЧС, спасатели провели с гражданами разъяснительную беседу и предложили им покинуть акваторию Селенги.
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