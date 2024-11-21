Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей

20 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 50-летнего жителя Джидинского района. Он перечислил аферистам около 350 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, 15 ноября мужчине в мессенджере пришло сообщение от, якобы, военного комиссара Бурятии. Он писал о необходимости обсудить ситуацию, связанную с проверкой ФСБ действующих и бывших коллег сельчанина, которая была инициирована из-за выявления факта финансирования террористической организации.В этот же день мужчине пришло сообщение от псевдо-представителя спецслужб. Тот попросил его выйти на беседу с рабочего места, но потерпевший отказался. Через три дня лже-комиссар поинтересовался, звонили ли ему из ФСБ, создавая фон реальности происходящего.На следующий день в мессенджере «сотрудник спецслужб» снова вышел на мужчину. Он отправил сельчанину документ, свидетельствующий о том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, и сообщил, что нужно связаться со следователем.Псевдо-следователь, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что аферисты получили доступ к персональным данным мужчины и по доверенности берут на его имя займы. Чтобы не лишиться этих средств, важно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на «безопасные счета».Далее по указанию включившегося в спектакль «работника Центробанка» сельчанин купил новые телефон и сим-карту и после в офисе банка в селе Петропавловка попытался оформить кредит на сумму более миллиона рублей. Но заявку ему не одобрили. Тогда интернет-преступник предложил снять средства с кредитки, но и этого не вышло.Злоумышленник для «урегулирования ситуации» предложил поехать в Улан-Удэ, а по дороге перевести через онлайн-приложение имеющиеся средства, что и сделал потерпевший.В столице Бурятии сельчанин подал заявки на одобрение кредитов на, якобы, ремонт квартиры в трех разных банках, но везде ему пришёл отказ. Тогда мужчина всё же обналичил 150 тысяч рублей с кредитной карты, затем по указанию афериста увеличил её лимит и снял дополнительную сумму. Полученные деньги он с помощью приложения бесконтактной оплаты перечислил на различные счета.При очередной попытке оформления займа потерпевшего остановили сотрудники банка, сообщив, что он находится под влиянием мошенников. Общий ущерб составил 346 тысяч рублей.