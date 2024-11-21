Происшествия 21.11.2024 в 14:13
Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей
Главные роли в постановке исполнили «военком», «фээсбэшник», «следователь» и «работник Центробанка»
Текст: Андрей Константинов
20 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 50-летнего жителя Джидинского района. Он перечислил аферистам около 350 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, 15 ноября мужчине в мессенджере пришло сообщение от, якобы, военного комиссара Бурятии. Он писал о необходимости обсудить ситуацию, связанную с проверкой ФСБ действующих и бывших коллег сельчанина, которая была инициирована из-за выявления факта финансирования террористической организации.
В этот же день мужчине пришло сообщение от псевдо-представителя спецслужб. Тот попросил его выйти на беседу с рабочего места, но потерпевший отказался. Через три дня лже-комиссар поинтересовался, звонили ли ему из ФСБ, создавая фон реальности происходящего.
На следующий день в мессенджере «сотрудник спецслужб» снова вышел на мужчину. Он отправил сельчанину документ, свидетельствующий о том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, и сообщил, что нужно связаться со следователем.
Псевдо-следователь, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что аферисты получили доступ к персональным данным мужчины и по доверенности берут на его имя займы. Чтобы не лишиться этих средств, важно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на «безопасные счета».
Далее по указанию включившегося в спектакль «работника Центробанка» сельчанин купил новые телефон и сим-карту и после в офисе банка в селе Петропавловка попытался оформить кредит на сумму более миллиона рублей. Но заявку ему не одобрили. Тогда интернет-преступник предложил снять средства с кредитки, но и этого не вышло.
Злоумышленник для «урегулирования ситуации» предложил поехать в Улан-Удэ, а по дороге перевести через онлайн-приложение имеющиеся средства, что и сделал потерпевший.
В столице Бурятии сельчанин подал заявки на одобрение кредитов на, якобы, ремонт квартиры в трех разных банках, но везде ему пришёл отказ. Тогда мужчина всё же обналичил 150 тысяч рублей с кредитной карты, затем по указанию афериста увеличил её лимит и снял дополнительную сумму. Полученные деньги он с помощью приложения бесконтактной оплаты перечислил на различные счета.
При очередной попытке оформления займа потерпевшего остановили сотрудники банка, сообщив, что он находится под влиянием мошенников. Общий ущерб составил 346 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, 15 ноября мужчине в мессенджере пришло сообщение от, якобы, военного комиссара Бурятии. Он писал о необходимости обсудить ситуацию, связанную с проверкой ФСБ действующих и бывших коллег сельчанина, которая была инициирована из-за выявления факта финансирования террористической организации.
В этот же день мужчине пришло сообщение от псевдо-представителя спецслужб. Тот попросил его выйти на беседу с рабочего места, но потерпевший отказался. Через три дня лже-комиссар поинтересовался, звонили ли ему из ФСБ, создавая фон реальности происходящего.
На следующий день в мессенджере «сотрудник спецслужб» снова вышел на мужчину. Он отправил сельчанину документ, свидетельствующий о том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, и сообщил, что нужно связаться со следователем.
Псевдо-следователь, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что аферисты получили доступ к персональным данным мужчины и по доверенности берут на его имя займы. Чтобы не лишиться этих средств, важно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на «безопасные счета».
Далее по указанию включившегося в спектакль «работника Центробанка» сельчанин купил новые телефон и сим-карту и после в офисе банка в селе Петропавловка попытался оформить кредит на сумму более миллиона рублей. Но заявку ему не одобрили. Тогда интернет-преступник предложил снять средства с кредитки, но и этого не вышло.
Злоумышленник для «урегулирования ситуации» предложил поехать в Улан-Удэ, а по дороге перевести через онлайн-приложение имеющиеся средства, что и сделал потерпевший.
В столице Бурятии сельчанин подал заявки на одобрение кредитов на, якобы, ремонт квартиры в трех разных банках, но везде ему пришёл отказ. Тогда мужчина всё же обналичил 150 тысяч рублей с кредитной карты, затем по указанию афериста увеличил её лимит и снял дополнительную сумму. Полученные деньги он с помощью приложения бесконтактной оплаты перечислил на различные счета.
При очередной попытке оформления займа потерпевшего остановили сотрудники банка, сообщив, что он находится под влиянием мошенников. Общий ущерб составил 346 тысяч рублей.
Тегимошенничество