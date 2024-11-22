Происшествия 22.11.2024 в 09:38

Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии

Пенсионера доставили в реанимацию
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Текст: Андрей Константинов
Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Сообщение о возгорании на территории жилого дома в селе Сахули Курумканского района поступило в экстренные службы вечером 21 ноября. К месту происшествия направились пожарные подразделения 18-го Курумканского отряда ГПС РБ: 5 человек и 2 единицы техники.

«На момент прибытия пожарных огонь охватил надворные постройки. Возгорание потушили менее чем за час на общей площади 33 кв.м. В результате пожара огнем повреждены баня, зимовье и деревянный навес. В реанимацию Курумканской ЦРБ доставлен 71-летний мужчина, который получил ожоги тела 3-4 степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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