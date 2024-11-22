Происшествия 22.11.2024 в 09:38
Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии
Пенсионера доставили в реанимацию
Текст: Андрей Константинов
Сообщение о возгорании на территории жилого дома в селе Сахули Курумканского района поступило в экстренные службы вечером 21 ноября. К месту происшествия направились пожарные подразделения 18-го Курумканского отряда ГПС РБ: 5 человек и 2 единицы техники.
«На момент прибытия пожарных огонь охватил надворные постройки. Возгорание потушили менее чем за час на общей площади 33 кв.м. В результате пожара огнем повреждены баня, зимовье и деревянный навес. В реанимацию Курумканской ЦРБ доставлен 71-летний мужчина, который получил ожоги тела 3-4 степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
«На момент прибытия пожарных огонь охватил надворные постройки. Возгорание потушили менее чем за час на общей площади 33 кв.м. В результате пожара огнем повреждены баня, зимовье и деревянный навес. В реанимацию Курумканской ЦРБ доставлен 71-летний мужчина, который получил ожоги тела 3-4 степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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