Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии

Сообщение о возгорании на территории жилого дома в селе Сахули Курумканского района поступило в экстренные службы вечером 21 ноября. К месту происшествия направились пожарные подразделения 18-го Курумканского отряда ГПС РБ: 5 человек и 2 единицы техники.«На момент прибытия пожарных огонь охватил надворные постройки. Возгорание потушили менее чем за час на общей площади 33 кв.м. В результате пожара огнем повреждены баня, зимовье и деревянный навес. В реанимацию Курумканской ЦРБ доставлен 71-летний мужчина, который получил ожоги тела 3-4 степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.