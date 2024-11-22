Происшествия 22.11.2024 в 09:50

В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила грузовик

В аварии пострадала её пьяная пассажирка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила грузовик
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось утром 21 ноября на Левом берегу в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем «Хонды ЦРВ», ехавшая со стороны Поселья в направлении Истока, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Вольво». В результате аварии травмы получила 31-летняя пассажирка «Хонды», ее госпитализировали.

Как уточнили в Госавтоинспекции, автоледи была пьяна. Результат ее освидетельствования показал 0,80 мг/л. К слову, травмированная пассажирка также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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