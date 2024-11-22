В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила грузовик

ДТП случилось утром 21 ноября на Левом берегу в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем «Хонды ЦРВ», ехавшая со стороны Поселья в направлении Истока, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Вольво». В результате аварии травмы получила 31-летняя пассажирка «Хонды», ее госпитализировали.Как уточнили в Госавтоинспекции, автоледи была пьяна. Результат ее освидетельствования показал 0,80 мг/л. К слову, травмированная пассажирка также находилась в состоянии алкогольного опьянения.