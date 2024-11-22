Происшествия 22.11.2024 в 11:14

«Девушка из Китая» развела мужчину из Улан-Удэ на 1,5 млн рублей

По предложению интернет-знакомой горожанин занялся операциями с криптой
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Текст: Андрей Константинов
«Девушка из Китая» развела мужчину из Улан-Удэ на 1,5 млн рублей
Фото: freepik.com
21 ноября полицию Улан-Удэ обратился 36-летний мужчина. В попытке обогатиться на инвестициях он перечислил мошенникам свыше 1,5 млн рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в начале марта в сервисе знакомств в соцсети горожанин познакомился с, якобы, проживающей в Китае девушкой. Завязалось общение. Спустя месяц та предложила ему попробовать заработок на инвестировании.

Под её руководством потерпевший скачал приложение для конвертации реальной денежной валюты в криптовалюту и открыл инвестиционный счет на одной из торговых платформ, чтобы зарабатывать на обмене криптовалют.

В приложении мужчина искал выгодные предложения о покупке криптовалюты и, как полагал, совершал её покупку, переводя свои деньги на различные счета - в том числе, через абонентские номера. Суммы колебались от 10 до 600 тысяч рублей. Так продолжалось в течение почти двух месяцев, пока в начале июля мужчина не узнал, что инвестиционный сайт является фишинговым. Осознав, что стал жертвой мошенников, он прекратил дальнейшее общение с «девушкой из Китая».

К этому времени горожанин успел «инвестировать» свыше 1,5 млн рублей, из которых 700 тысяч рублей были его личными накоплениями. Около 200 тысяч рублей он занял у близких, ещё 650 тысяч рублей являлись кредитными средствами.

По словам потерпевшего, он знал об опасности IT-мошенничеств из СМИ, но желание попытать удачу и получить прибыль оказалось сильнее.
Теги
мошенничество

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