Происшествия 22.11.2024 в 12:31

Девушка из Улан-Удэ прописала в своей квартире более 20 иностранцев

С каждого она получала от 2 до 10 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Девушка из Улан-Удэ прописала в своей квартире более 20 иностранцев
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полиция выявила факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. В отношении 24-летней горожанки, которая зарегистрировала в своей квартире более 20 иностранцев, не планируя при этом фактически предоставлять им жилье, возбудили уголовное дело.

Как рассказали в МВД Бурятии, всё началось в июне этого года со встречи на остановке. Девушке нужны были деньги и рабочие, которые сделали бы ремонт в её квартире. У ожидавших транспорт иностранцев она поинтересовалась, не занимаются ли они отделочными работами и сколько стоят их услуги. Однако в результате, узнав, что им нужна регистрация, предложила за плату прописаться в её квартире. В подразделении по вопросам миграции она подала уведомление об их постановке на миграционный учет по месту пребывания сроком на 3 месяца, однако жилплощадь не предоставила.

Позже ей начали поступать звонки от других иностранцев, преследующих ту же цель. В общей сложности до сентября девушка фиктивно зарегистрировала 19 человек по месту пребывания (на 3 месяца) и трех человек по месту жительства (на год). С каждого зарегистрированного иностранного гражданина она получала по 2 и 10 тысяч рублей соответственно.
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