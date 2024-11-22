Руководителя одной из организаций в Улан-Удэ оштрафовали за нарушение правил охраны труда

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по факту воспламенения газового баллона, произошедшего на пункте приема металлолома в июле 2024 года, в результате которого погиб один из работников.

- В нарушение требований законодательства работодатель не провел обучение сотрудников по охране труда. Ответственным за взрывобезопасностью на производстве было назначено лицо, не имеющее соответствующей квалификации. А один из работников осуществлял деятельность на пункте приема без оформления трудового договора. Также вопреки закону хранение металла осуществлялось вне специально отведенных для этого мест, - сообщили в прокуратуре.

По постановлению прокурора руководитель пункта приема металлолома был привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований, за уклонение от оформления трудового договора, за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения.

Руководителя оштрафовали на общую сумму 20 тыс. рублей.

Со всеми работниками организации надлежащим образом оформлены трудовые отношения, проведены обучение охране труда, подготовка и аттестация ответственного за контроль за взрывобезопасностью.

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