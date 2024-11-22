Обвиняемым в убийстве китайцам не понравилась еда в улан-удэнском СИЗО

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении двух граждан Kитая, обвиняемых в совершении убийства группой лиц.По версии следствия, обвиняемые в ходе конфликта на пилораме со своим соотечественником нанесли ему не менее 10 ударов деревянным бруском по голове. От полученных травм тот скончался.Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе слушаний китайцы просили избрать им более мягкую меру пресечения, ссылаясь на ухудшение самочувствия в условиях следственного изолятора и невозможности приема привычной пищи. Однако суд посчитал, что в случае избрания более мягкой меры пресечения иностранцы могут скрыться и иным образом воспрепятствовать следствию.