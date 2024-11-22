Происшествия 22.11.2024 в 14:59

В Улан-Удэ бандиты кошмарили подростков

Одну из жертв запытали до смерти
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бандиты кошмарили подростков
Фото: pixabay.com
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении троих мужчин. Их обвиняют в серии насильственных и имущественных преступлений.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемые, «предварительно сговорившись, лишили свободы потерпевшего П., после чего обвинив его и другую несовершеннолетнюю потерпевшую К. в распространении наркотиков, угрожали и применили насилие, а также требовали от них передачи денег».

Кроме того, фигуранты дела вместе с другими сообщниками похитили еще одного несовершеннолетнего, у которого, применяя насилие, требовали деньги. В результате жертва преступников вскоре скончалась.

Также обвиняемые требовали у женщины деньги под угрозой распространения сведений, которые могли причинить существенный вред ее сыну.

Сообщается, что на слушаниях о мере пресечения обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть обвинений, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства.
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