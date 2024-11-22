В Улан-Удэ бандиты кошмарили подростков

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении троих мужчин. Их обвиняют в серии насильственных и имущественных преступлений.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемые, «предварительно сговорившись, лишили свободы потерпевшего П., после чего обвинив его и другую несовершеннолетнюю потерпевшую К. в распространении наркотиков, угрожали и применили насилие, а также требовали от них передачи денег».Кроме того, фигуранты дела вместе с другими сообщниками похитили еще одного несовершеннолетнего, у которого, применяя насилие, требовали деньги. В результате жертва преступников вскоре скончалась.Также обвиняемые требовали у женщины деньги под угрозой распространения сведений, которые могли причинить существенный вред ее сыну.Сообщается, что на слушаниях о мере пресечения обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть обвинений, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства.