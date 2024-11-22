Жительница Бурятии зарубила мужчину, предложившего ей секс

20 ноября в одном из домов в Закаменске обнаружили тело убитого местного жителя. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали знакомую жертвы. женщине уже предъявлено обвинение.Как рассказали в Следственном ведомстве, днем 19 ноября обвиняемая пришла в гости к знакомому, который после непродолжительной беседы стал настойчиво предлагать ей заняться сексом. Женщине такое предложение не понравилось, она схватила топор и несколько раз ударила им по голове мужчины. От полученных ран тот умер.Женщина уложила труп на диван, накрыла одеялом и покинула дом, спрятав топор по пути. Тело мужчины на следующий день обнаружила хозяйка дома, у которой он арендовал жилье.«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.