Происшествия 22.11.2024 в 16:44

Жительница Бурятии зарубила мужчину, предложившего ей секс

Труп женщина положила на диван, накрыла одеялом и скрылась
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии зарубила мужчину, предложившего ей секс
Проверка показаний обвиняемой на месте происшествия/скриншот видео Следственного комитета
20 ноября в одном из домов в Закаменске обнаружили тело убитого местного жителя. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали знакомую жертвы. женщине уже предъявлено обвинение.

Как рассказали в Следственном ведомстве, днем 19 ноября обвиняемая пришла в гости к знакомому, который после непродолжительной беседы стал настойчиво предлагать ей заняться сексом. Женщине такое предложение не понравилось, она схватила топор и несколько раз ударила им по голове мужчины. От полученных ран тот умер.

Женщина уложила труп на диван, накрыла одеялом и покинула дом, спрятав топор по пути. Тело мужчины на следующий день обнаружила хозяйка дома, у которой он арендовал жилье.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

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