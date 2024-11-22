Происшествия 22.11.2024 в 17:05

Житель Кабанского района украл у знакомой детскую коляску

Он хотел ее продать, а на деньги купить спиртное
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Кабанского района украл у знакомой детскую коляску

Житель п. Селенгинск Кабанского района украл у знакомой детскую коляску. Он хотел ее продать, а на деньги купить спиртное.

- 33-летняя местная жительница узнала о пропаже своего имущества, когда в гости к ней пришел пожилой родственник. Мужчина поинтересовался, где находится их коляска, которая всегда хранилась на первом этаже в подъезде и не убрали ли они её в подвал. С удивлением заявительница обнаружила её отсутствие: еще накануне вечером после прогулки с малышом она оставляла коляску там. Ущерб составил 18 тысяч рублей, - рассказали полицейские.

По горячим следам кражу удалось быстро раскрыть. Полицейские задержали похитителя, им оказался 59-летний знакомый потерпевшей.

Мужчина приходил к своей дочке, проживающей в соседнем доме, но не застал её. Выпив спиртное с одной знакомой, он вышел на улицу и, увидев в подъезде коляску (подъезд был без домофона), похитил её.

Коляску он хотел продать и продолжить распитие алкоголя, но не успел: на следующее утро был задержан оперативниками. Мужчина был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, и отбывал наказание в местах лишения свободы. Коляску у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.

 

Фото: Номер один

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