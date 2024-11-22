Происшествия 22.11.2024 в 17:07
В Новосибирске школьница умирала в больнице, пока врач заполняла бумаги
За смерть семилетней девочки никого не наказали
Текст: КП-Новосибирск
Врачи не понесли никакого наказания за смерть семилетней девочки в больнице, сообщает КП-Новосибирск. Дело было прекращено за истечением срока давности.
Семилетняя Алиса Савина заболела за неделю до Нового года – у нее поднялась температура ночью 23 декабря 2018 года.
- Утром я вызвала врача. Педиатр пришел, посмотрел ребенка, поставил диагноз ОРЗ, назначил лечение противовирусными препаратами. Вечером температура поднялась выше 39 градусов и долго не сбивалась. Я вызвала «Скорую». Скорая приехала через 2 часа, ребенку стало уже лучше. Фельдшер посмотрел, убедил, что причин для госпитализации нет, просто нужно следить за температурой. Прошел день. Лучше не становилось. В среду утром я опять вызвала врача с поликлиники. Он осмотрел Алису, сказал, что ухудшений нет, а значит, антибиотик давать не нужно. Вечером у ребенка вновь поднялась температура. Я дала жаропонижающие, — вспоминает Яна Рейн, мама Алисы.
- В три часа ночи я проснулась и услышала, что в соседней комнате Алиса тяжело дышит. Захожу, а она - свернулась калачиком, пытается укутаться, ее знобит. Электронный градусник поднимался до 42 градусов и выключался. Я сразу вызвала «Скорую», помощь прибыла через 15 мин, осмотрев ребенка вызвали бригаду реанимации, - рассказывает женщина.
Полтора часа медики стабилизировали Алису, чтобы увезти ее в больницу.
- Нас привезли в приемный покой, где мы провели больше 30 минут. Врач послушала ее, смерила давление и села заполнять бумаги. Алиса была в сознании, лежала на кушетке в коридоре, я гладила ее по голове, держала ее ручки, чтобы она катетер не выдернула. Потом у дочки начались судороги. Только тогда врач позвала медсестру, которая схватила Алису и унесла в реанимацию, - описывает Яна.
Через две недели Алиса умерла:
- Врачи говорили, что она в коме, и по всем признакам это отек головного мозга. В больнице не было ни МРТ, ни КТ, чтобы провести диагностику и правильно поставить диагноз. И это был главный аргумент врачей, почему они не смогли оказать помощь: они не знали, что с ребенком. Нужный аппарат у них появился уже после смерти моей дочки, когда я создала петицию, - говорит Яна.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, было предъявлено обвинение врачам и проведено три экспертизы.
- Медицинская помощь и медицинское обследование были оказаны несвоевременно и не в полном объеме. Проведенный анализ выявил принципиально значимые недостатки и дефекты в оказании медицинской помощи, нарушение тактики и методики при оказании медицинской помощи ребенку. Дефекты оказания медицинской помощи состоят в косвенной причинно-следственной связи с наступлением смерти, выразившись в форме бездействия, - говорится в экспертизе.
Было установлено, что Алиса умерла не от ОРЗ, а от другого заболевания — менингоэнцефалита, острой язвы желудка, этот диагноз при поступлении не установили. Но за смерть Алисы так никто и не ответил:
- За истечением срока давности дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Никакого наказания врачи не понесли. Виновные спят спокойно, я хожу по судам, - объясняет Яна. - Кроме того, по закону, потерпевший по уголовному делу может взыскать издержки, связанные с представлением интересов по уголовному дела. У нас за время следствия эта сумма превысила 500000 рублей. Несмотря на решение суда удовлетворить заявление на выплату средств, Следственный комитет самостоятельно рассчитал сумму выплаты, которую готовы компенсировать за юридические услуги – 24 тысячи рублей. Эта сумма не покрывает и одной десятой расходов.
Яна собирается обжаловать это решение в суде.
Семилетняя Алиса Савина заболела за неделю до Нового года – у нее поднялась температура ночью 23 декабря 2018 года.
- Утром я вызвала врача. Педиатр пришел, посмотрел ребенка, поставил диагноз ОРЗ, назначил лечение противовирусными препаратами. Вечером температура поднялась выше 39 градусов и долго не сбивалась. Я вызвала «Скорую». Скорая приехала через 2 часа, ребенку стало уже лучше. Фельдшер посмотрел, убедил, что причин для госпитализации нет, просто нужно следить за температурой. Прошел день. Лучше не становилось. В среду утром я опять вызвала врача с поликлиники. Он осмотрел Алису, сказал, что ухудшений нет, а значит, антибиотик давать не нужно. Вечером у ребенка вновь поднялась температура. Я дала жаропонижающие, — вспоминает Яна Рейн, мама Алисы.
- В три часа ночи я проснулась и услышала, что в соседней комнате Алиса тяжело дышит. Захожу, а она - свернулась калачиком, пытается укутаться, ее знобит. Электронный градусник поднимался до 42 градусов и выключался. Я сразу вызвала «Скорую», помощь прибыла через 15 мин, осмотрев ребенка вызвали бригаду реанимации, - рассказывает женщина.
Полтора часа медики стабилизировали Алису, чтобы увезти ее в больницу.
- Нас привезли в приемный покой, где мы провели больше 30 минут. Врач послушала ее, смерила давление и села заполнять бумаги. Алиса была в сознании, лежала на кушетке в коридоре, я гладила ее по голове, держала ее ручки, чтобы она катетер не выдернула. Потом у дочки начались судороги. Только тогда врач позвала медсестру, которая схватила Алису и унесла в реанимацию, - описывает Яна.
Через две недели Алиса умерла:
- Врачи говорили, что она в коме, и по всем признакам это отек головного мозга. В больнице не было ни МРТ, ни КТ, чтобы провести диагностику и правильно поставить диагноз. И это был главный аргумент врачей, почему они не смогли оказать помощь: они не знали, что с ребенком. Нужный аппарат у них появился уже после смерти моей дочки, когда я создала петицию, - говорит Яна.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, было предъявлено обвинение врачам и проведено три экспертизы.
- Медицинская помощь и медицинское обследование были оказаны несвоевременно и не в полном объеме. Проведенный анализ выявил принципиально значимые недостатки и дефекты в оказании медицинской помощи, нарушение тактики и методики при оказании медицинской помощи ребенку. Дефекты оказания медицинской помощи состоят в косвенной причинно-следственной связи с наступлением смерти, выразившись в форме бездействия, - говорится в экспертизе.
Было установлено, что Алиса умерла не от ОРЗ, а от другого заболевания — менингоэнцефалита, острой язвы желудка, этот диагноз при поступлении не установили. Но за смерть Алисы так никто и не ответил:
- За истечением срока давности дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Никакого наказания врачи не понесли. Виновные спят спокойно, я хожу по судам, - объясняет Яна. - Кроме того, по закону, потерпевший по уголовному делу может взыскать издержки, связанные с представлением интересов по уголовному дела. У нас за время следствия эта сумма превысила 500000 рублей. Несмотря на решение суда удовлетворить заявление на выплату средств, Следственный комитет самостоятельно рассчитал сумму выплаты, которую готовы компенсировать за юридические услуги – 24 тысячи рублей. Эта сумма не покрывает и одной десятой расходов.
Яна собирается обжаловать это решение в суде.
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