В Бурятии продолжают штрафовать мобильных операторов из-за мошенников

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, общее количество жертв интернет-преступников по состоянию на 22 ноября достигло 2490 жителей республики. За последнюю неделю прибавилось 34 обманутых жителя.Причиненный ущерб составил 584 млн рублей (+9 млн рублей за последнюю неделю).Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.В апреле 2024 года было совершено покушение на хищение денежных средств в отношении жительницы Бичурского района. Женщине позвонил «сотрудник районного отдела полиции», сообщил, что некое лицо пытается оформить на нее кредит. В разговоре потерпевшая поняла, что ее пытаются обмануть, и прекратила разговор.По данному факту прокуратура Бичурского района провела проверку исполнения мобильным оператором федерального законодательства. Установлено, что данное телефонное соединение инициировано с сети иностранного оператора связи. При этом российская сотовая компания, осуществляя телефонное соединение, не приняла меры к блокировке звонка с измененного абонентского номера. В связи с этим прокуратурой в отношении оператора связи возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). По результатам его рассмотрения судом организация привлечена к административной ответственности, назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.Фото: «Номер один».