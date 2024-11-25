В Улан-Удэ закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост в обе стороны. На трамвайных путях на проспекте Автомобилистов произошел обрыв проводов, движение осложнено в сторону 20а квартала.

- Закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост в обе стороны. Произошел излом пантографа вследствие обрыва растяжки - сообщили в комитете по транспорту.

Информацию о трамваях можно получить в группе @tramvay03

Отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ