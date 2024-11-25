Происшествия 25.11.2024 в 09:37
В Бурятии жестоким убийцам библиотекаря не удалось обжаловать приговор
Злоумышленники проведут в колонии 17 и 20 лет
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении двух жителей Бичурского района, обвиняемых в жестоком убийстве сельского библиотекаря.
Напомним, убийство 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура, произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и зверски расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку, а позже правоохранители вышли и на его подельника - 36-летнего жителя района.
Как выяснилось в ходе следствия, в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.
В начале июля расследование уголовного дела было завершено, и оно поступило на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Фигурантам инкриминировали две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они единогласно признали подсудимых виновными. На основании их вердикта Верховный суд Бурятии огласил приговор. Один из злоумышленников получил 17 лет, другой – 20 лет колонии строгого режима.
«Сторона защиты не согласилась с приговором и обжаловала его, указывая на непричастность осужденных к совершенному деянию. Апелляционный суд с учетом мнения гособвинителя доводы апелляционной жалобы отклонил, приговор оставил без изменений», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Напомним, убийство 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура, произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и зверски расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку, а позже правоохранители вышли и на его подельника - 36-летнего жителя района.
Как выяснилось в ходе следствия, в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.
В начале июля расследование уголовного дела было завершено, и оно поступило на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Фигурантам инкриминировали две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они единогласно признали подсудимых виновными. На основании их вердикта Верховный суд Бурятии огласил приговор. Один из злоумышленников получил 17 лет, другой – 20 лет колонии строгого режима.
«Сторона защиты не согласилась с приговором и обжаловала его, указывая на непричастность осужденных к совершенному деянию. Апелляционный суд с учетом мнения гособвинителя доводы апелляционной жалобы отклонил, приговор оставил без изменений», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Тегиубийство