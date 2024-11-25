В Бурятии водитель «Лексуса» задавил женщину на берегу Байкала

Смертельное ДТП произошло в субботу днем в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на берегу озера Байкал неподалеку от города Бабушкин 24-летний водитель «Лексуса» при движении задним ходом наехал на 56-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у парня за рулем внедорожника не было.