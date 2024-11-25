Происшествия 25.11.2024 в 10:10
В Бурятии водитель «Лексуса» задавил женщину на берегу Байкала
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло в субботу днем в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на берегу озера Байкал неподалеку от города Бабушкин 24-летний водитель «Лексуса» при движении задним ходом наехал на 56-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у парня за рулем внедорожника не было.
Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у парня за рулем внедорожника не было.
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