Два человека пострадали в тройном ДТП в Улан-Удэ

Крупное ДТП случилось в субботу вечером на Левом берегу в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Иволгинская 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Филдер» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в «Тойоту Чайзер», а затем в «Тойоту Ипсум».В результате аварии травмы различной степени тяжести получили женщина-водитель «Филдера» и её 47-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.