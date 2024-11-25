Происшествия 25.11.2024 в 10:18
Два человека пострадали в тройном ДТП в Улан-Удэ
Женщина за рулем «Филдера» выехала на встречную полосу
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось в субботу вечером на Левом берегу в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Иволгинская 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Филдер» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в «Тойоту Чайзер», а затем в «Тойоту Ипсум».
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили женщина-водитель «Филдера» и её 47-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили женщина-водитель «Филдера» и её 47-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.
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