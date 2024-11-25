В Бурятии ушел из жизни экс-глава Курумканского района

В Бурятии скоропостижно скончался видный государственный и общественный деятель, экс-глава Курумканского района, бывший атаман окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Борис Константинович Бородин, сообщает телеграм-канал «Местное самоуправление».

Борис Константинович родился 30 ноября 1954 года в Оловяннинском районе Читинской области.

Много лет Борис Константинович посвятил муниципальной и государственной службе, а также развитию казачества. С 1999 по 2003 годы он был главой Курумканского района, позже - заместителем председателя Комитета территориального развития Администрации Главы РБ и Правительства РБ, исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».





Атаман окружного казачьего общества «Верхнеудинское» с 2012 по 2021 годы. С 2022 года был первым заместителем атамана Забайкальского войскового казачьего общества.

Добрая, светлая и вечная память Борису Константиновичу!

Отпевание Бородина Б.К. будет проходить 26 ноября в 9.00 в Улан-Удэ, в храме Вознесения Господня (ул. Производственная, 6). Гражданская панихида - с 11 до 12.00 по адресу: ул. Борсоева, 1.

Фото: тг-канал «Местное самоуправление»