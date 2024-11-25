В Бурятии судебные приставы взыскали ущерб за украденных лошадей

В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию ущерба за украденных лошадей. Лошадей похитил глава одного из фермерских хозяйств Бурятии и продал их.

- Как было установлено в ходе судебного заседания, мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, решил заработать на продаже чужих лошадей. Для реализации своей идеи он привлек третьих лиц, убедив их в том, что кто-то перебил тавро на его лошадях, и что их нужно пригнать на ферму. Завладев таким образом табуном, лошади из которого принадлежали разным хозяевам, осужденный продал животных неустановленным лицам, - сообщили в службе судебных приставов.

Фермер был осужден по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Судебные приставы в Бурятии принудительно взыскали с него 700 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших, который лишился 14 лошадей.

Фермеру ограничили выезд заграницу, установили запрет на регистрацию 5 объектов недвижимости и арестовали все банковские счета.

Вся сумма долга была перечислена пострадавшему.

Фото: Номер один