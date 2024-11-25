Происшествия 25.11.2024 в 15:09

В Бурятии мошенникам слили бюджет района

Сумма ущерба от аферистов уже превысила полмиллиарда рублей и продолжает расти
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии мошенникам слили бюджет района
Фото: архив «Номер один»
Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ Баир Жигмитов сегодня на брифинге в мэрии рассказал о том, сколько жителей республики стали жертвами мошенников.

Так, за 10 месяцев 2024 года на территории Бурятии сотрудники полиции зарегистрировали 2381 случай мошенничества. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,2%.

Взрывной рост случаев мошенничества связан со взломом портала Госуслуг – по сравнению с аналогичным периодом он составил 471%.

В Улан-Удэ за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 1462 случая мошенничества, снижение составило 5,1%.

Баир Жигмитов отметил, что наблюдается уменьшение краж с банковских счетов – в Улан-Удэ за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 542 кражи, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с начала 2024 года от действий мошенников пострадали 2539 улан-удэнцев, они отдали мошенникам 366 миллионов рублей. По Бурятии в целом эта цифра равняется 565 миллионам.

Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия, однако, как видим, особого эффекта они не имеют.

- Ежедневно сотрудники полиции проводят 20 встреч с гражданами в разных организациях. За 10 месяцев МВД Бурятии провело 5209 встреч с населением в Улан-Удэ, охвачено 172 тысячи человек. С 25 по 29 ноября началось оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, мошенники». Планируется проведение 180-190 встреч в городе. Тем самым мы максимально попытаемся охватить жителей Улан-Удэ, - сообщил Баир Жигмитов.

Помогают предотвращать случаи мошенничества и банковские работники.

- По всем подозрительным клиентам сотрудники банков сообщают в полицию. От 5 до 10 сообщений ежедневно поступает от банков, мы на них реагируем. С начала 2024 года сотрудники банков предотвратили более 40 фактов преступлений, сохранили гражданам 63,5 млн рублей, - подытожил начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ.

Отметим, сегодняшние 565 миллионов рублей ущерба от действий аферистов – цифра не окончательная, до конца года она вырастет еще как минимум миллионов на 40-50. Таким образом можно сказать, что мошенники выкачали у граждан бюджет небольшого района Бурятии, скажем, Окинского. Он на этот год запланирован в сумме 647 миллионов рублей.
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мошенничество

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