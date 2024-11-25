Происшествия 25.11.2024 в 17:02

Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк

Он потерял своих родителей и едва не погиб от голода
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Текст: Служба информации "Номер один"
Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк

Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк. Он потерялся и едва не погиб от голода. Его привезли сотрудники нацпарк.

- В Иркутский зоопарк привезли нового пациента – чёрного грифа, - сообщили на странице зоопарка в социальной сети.

В зоопарке пояснили, что примерно полугодовалый малыш едва не погиб от голода, и его вес очень мал для такой птицы – 5,5 кг. Малыш, вероятно, потерялся, так что родители не докормили его.


- После первых полноценных и таких долгожданных приёмов пищи птичка значительно оживилась и уже согласна позировать сидя, а не лёжа от бессилия на животе, - отметили в Иркутском зоопарке.

 

Фото: Тункинский нацпарк

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