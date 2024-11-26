В Улан-Удэ будут расследовать ЧП с автобусом

«По прибытию огнеборцев шел дым из моторного отсека, открытого горения не было. Предположительно, причина задымления - короткое замыкание проводки», - сообщили в МЧС Бурятии.





Происшествие с муниципальным «Пазиком» случилось вчера вечером в районе площади Советов в Улан-Удэ. Из передней части автобуса во время рейса повалил дым.Как сообщили в мэрии, водитель сразу высадил пассажиров, вызвал спецслужбы и приступил к тушению возгорания. Никто из пассажиров не пострадал.На место происшествия приехали пожарные.Как уточнили в мэрии, салон автобуса не пострадал. В МУП «Городские маршруты» будут расследовать причины задымления.Фото: мэрия Улан-Удэ, скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»