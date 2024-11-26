С жителей Бурятии за сутки выудили 6 миллионов

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Как сообщили в МВД Бурятии, в общей сложности аферисты выудили из граждан более 6 миллионов рублей.Так, в Улан-Удэ мошенникам доверилась 48-летняя женщина, поверившая в быстрый заработок на «инвестировании». Горожанка увидела рекламу в интернете, перешла по ссылке и заполнила форму. Позже ей перезвонили и предложили дополнительный заработок. Она оформила онлайн-кредит на 400 тысяч рублей и заняла деньги у сына. Средства горожанка перевела на ранее продиктованный псевдоброкером счет. Больше мошенники на связь с ней не выходили. Улан-удэнка поняла, что её обманули, и подала заявление в полицию. Сумма ущерба составила 845 тысяч рублей.Еще одной жертвой аферистов стала 75-летняя пенсионерка из Улан-Удэ. В популярной соцсети ей пришло сообщение от племянницы о том, что один из банков отмечает юбилей и дарит всем клиентам по 5 тысяч рублей. Для этого необходимо написать номер банковской карты, привязанный к ней абонентский номер и поступивший СМС-код. Направив информацию, женщина обнаружила списание со своей карты 22 тысяч рублей.