Происшествия 26.11.2024 в 10:25
В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
Ребенка госпитализировали в больницу
Текст: Андрей Константинов
Происшествие с ребенком случилось вчера вечером во дворе дома на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Там катившаяся на ледянке со стихийной горки 5-летняя девочка угодила под «Ниссан Кашкай». Прибывшие медики оказали помощь девочке и госпитализировали ее в одну из больниц.
В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде дворов.
«Обращайте внимание на стихийно-образовавшиеся горки, выходящие на проезжую часть», - обратились инспекторы к автомобилистам.
Родителям детей рекомендуют контролировать их досуг и не допускать опасных игр вблизи дороги.
Информацию об опасных зимних горках можно сообщить в Комитет по благоустройству, а также в управляющие компании.
В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде дворов.
«Обращайте внимание на стихийно-образовавшиеся горки, выходящие на проезжую часть», - обратились инспекторы к автомобилистам.
Родителям детей рекомендуют контролировать их досуг и не допускать опасных игр вблизи дороги.
Информацию об опасных зимних горках можно сообщить в Комитет по благоустройству, а также в управляющие компании.