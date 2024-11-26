Происшествия 26.11.2024 в 10:25

В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину

Ребенка госпитализировали в больницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
Фото: МВД Бурятии
Происшествие с ребенком случилось вчера вечером во дворе дома на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Там катившаяся на ледянке со стихийной горки 5-летняя девочка угодила под «Ниссан Кашкай». Прибывшие медики оказали помощь девочке и госпитализировали ее в одну из больниц.

В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде дворов.

«Обращайте внимание на стихийно-образовавшиеся горки, выходящие на проезжую часть», - обратились инспекторы к автомобилистам.

Родителям детей рекомендуют контролировать их досуг и не допускать опасных игр вблизи дороги.

Информацию об опасных зимних горках можно сообщить в Комитет по благоустройству, а также в управляющие компании.
Теги
ДТП горка

Все новости

В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
26.11.2024 в 10:25
В Бурятии Фонд капитального ремонта проводит акцию по списанию пени
26.11.2024 в 10:13
В Бурятии ухудшилась обстановка на федеральной трассе
26.11.2024 в 10:04
С жителей Бурятии за сутки выудили 6 миллионов
26.11.2024 в 09:47
В Улан-Удэ отключат холодную воду
26.11.2024 в 09:35
В Улан-Удэ будут расследовать ЧП с автобусом
26.11.2024 в 09:26
Смена фамилии и единое пособие
26.11.2024 в 09:00
Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк
25.11.2024 в 17:02
«Конечно, это нехорошо, когда люди занимаются рукоприкладством»
25.11.2024 в 16:33
Школьники Бурятии примут участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»
25.11.2024 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
С жителей Бурятии за сутки выудили 6 миллионов
Граждане продолжают верить в инвестирование и подарки от банков
26.11.2024 в 09:47
В Улан-Удэ будут расследовать ЧП с автобусом
Он загорелся во время рейса
26.11.2024 в 09:26
Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк
Он потерял своих родителей и едва не погиб от голода
25.11.2024 в 17:02
«Конечно, это нехорошо, когда люди занимаются рукоприкладством»
В Улан-Удэ прокомментировали драку водителя трамвая с пассажиром
25.11.2024 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru