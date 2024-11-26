В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину

Происшествие с ребенком случилось вчера вечером во дворе дома на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Там катившаяся на ледянке со стихийной горки 5-летняя девочка угодила под «Ниссан Кашкай». Прибывшие медики оказали помощь девочке и госпитализировали ее в одну из больниц.В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде дворов.«Обращайте внимание на стихийно-образовавшиеся горки, выходящие на проезжую часть», - обратились инспекторы к автомобилистам.Родителям детей рекомендуют контролировать их досуг и не допускать опасных игр вблизи дороги.Информацию об опасных зимних горках можно сообщить в Комитет по благоустройству, а также в управляющие компании.