Происшествия 26.11.2024 в 11:07

В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля

Дом удалось спасти от огня
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Минувшим вечером в селе Петропавловка Джидинского района загорелся пристроенный к жилому дому гараж. Существовала угроза распространения огня и на дом.

«Прибывшие пожарные 5-го Джидинского отряда ГПС РБ потушили возгорание менее чем за полтора часа, не допустив переход пламени на жилой дом. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 24 кв. м., огнём повреждены крыша дома и два автомобиля: ГАЗ-3308, ВАЗ-2121», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.
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