В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля

Минувшим вечером в селе Петропавловка Джидинского района загорелся пристроенный к жилому дому гараж. Существовала угроза распространения огня и на дом.«Прибывшие пожарные 5-го Джидинского отряда ГПС РБ потушили возгорание менее чем за полтора часа, не допустив переход пламени на жилой дом. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 24 кв. м., огнём повреждены крыша дома и два автомобиля: ГАЗ-3308, ВАЗ-2121», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.