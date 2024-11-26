В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей

Более 3 млн рублей перевел лже-брокерам 50-летний житель Джидинского района Бурятии. Поверив в то, что он сможет обогатиться на инвестировании, безработный мужчина на волне азарта втянул в обман супругу и знакомых, которые помогли ему сбережениями и оформили кредиты.Как рассказали в МВД Бурятии, заманчивая реклама на телефоне сельчанина появилась 8 ноября, когда он сидел в интернете. Она заинтересовала сразу: ведь, по словам неработающего гражданина, у него «возникла возможность хоть какого-то заработка». Оставив номер телефона в выпавшем поле, мужчина стал ожидать дальнейшего развития событий.Уже вечером ему позвонили. Собеседник представился помощником в брокерской фирме и объяснил суть заработка на бирже. Услышав положительный ответ на предложение попробовать себя в новом деле, он переключил «клиента» на другого «специалиста».По указанию «куратора» сельчанин скачал различные необходимые для работы приложения, оформил в Улан-Удэ банковскую карту и, включив демонстрацию экрана телефона, осуществил первый взнос — 10,5 тысяч рублей.Мужчина видел, как перечисленные деньги отразились на биржевой платформе и уже дали прибыль. Именно поэтому, не раздумывая, он решил вложить ещё: в ход пошли накопления жены в сумме 95 тысяч рублей.Доход в сервисе кратно увеличился, появился азарт. Супруга по просьбе мужа оформила два кредита. Полученные 800 тысяч рублей он также направил по указанным реквизитам. Хотя сельчанин задавал вопрос о выводе средств куратору, тот просил подождать, чтобы затем выручить еще больше, и предложил осуществить очередные вложения.Денег у мужчины не было. Тогда аферист решил помочь ему их найти и позвонил по видеосвязи. Не показывая лица, он попросил сельчанина навести телефон на гаджет жены и, давая указания, посодействовал оформлению на нее еще одной кредитной карты.Когда вопрос о выводе внушительной суммы «заработка» встал вновь, с сельчанином связался «финансовый регулятор» и уведомил: вывод возможен только через доверенное лицо. Таким человеком выступил знакомый мужчины, отдавший ему в результате почти 1,5 млн рублей. Эти деньги, как и прежде, были перечислены интернет-преступникам.После этого злоумышленники от имени представителя Центробанка сообщили, что доверенному лицу необходимо пройти опрос, по итогу которого оказалось, что на это место приятель сельчанина не подходит. Аналогично своих денег — более 500 и 200 тысяч рублей - лишилась и супруга товарища, и еще одна знакомая, «не подошедшие по критериям».Так и не сумев вывести «прибыль», сельчанин понял, что попал на удочки аферистов и обратился в полицию. Причиненный ущерб составил свыше 3 млн рублей.