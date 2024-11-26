В Бурятии «Ниссан Ад» налетел на дерево

ДТП произошло утром 25 ноября в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Ниссан Ад» в 3 км от села Леоновка не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.В результате аварии водитель и его 45-летний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.