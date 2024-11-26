Происшествия 26.11.2024 в 13:15

В Бурятии «Ниссан Ад» налетел на дерево

В аварии пострадали два человека
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «Ниссан Ад» налетел на дерево
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло утром 25 ноября в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Ниссан Ад» в 3 км от села Леоновка не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и его 45-летний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Теги
ДТП

Все новости

В Муйском районе открыли мост после реконструкции
26.11.2024 в 13:50
Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО
26.11.2024 в 13:40
В Улан-Удэ грейдеры убирают снежные накаты с дорог
26.11.2024 в 13:23
В Бурятии «Ниссан Ад» налетел на дерево
26.11.2024 в 13:15
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
26.11.2024 в 11:41
Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей
26.11.2024 в 11:35
В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей
26.11.2024 в 11:26
Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства
26.11.2024 в 11:16
В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля
26.11.2024 в 11:07
В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку
26.11.2024 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы
26.11.2024 в 11:41
В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей
Безработный мужчина втянул в аферу свою жену и знакомых
26.11.2024 в 11:26
В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля
Дом удалось спасти от огня
26.11.2024 в 11:07
В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
Ребенка госпитализировали в больницу
26.11.2024 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru