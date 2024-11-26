Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии

В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже двух мешков кедрового ореха с территории базы.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, ночью к наряду правоохранителей обратился владелец пункта приема дикоросов. Находившийся дома мужчина по онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения засек кражу на своей базе. Бизнесмен сам поехал на место преступления, по пути встретив наряд росгвардейцев. Рассказав им о случившемся, предприниматель продолжил путь уже в сопровождении силовиков.«Подъезжая к пункту приема, правоохранители увидели двух подозрительных людей с мешками на плечах, которые при виде служебного автомобиля бросили ношу и скрылись в темноте. В ходе преследования подозреваемых задержали под автомобильным мостом. Злоумышленниками оказались работники этого же предприятия, которых опознал хозяин», - рассказали в Росгвардии.Со слов задержанных, днем они перемалывали шишку, добывая кедровый орех, и спрятали на базе 2 мешка общим весом около 80 килограммов для последующего хищения.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Похищенный орех на сумму около 40 тысяч рублей вернули хозяину базы.