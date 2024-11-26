Происшествия 26.11.2024 в 14:03

Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии

Предприниматель в онлайн-режиме наблюдал, как с его базы воруют орехи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии
Фото: Росгвардия Бурятии
В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже двух мешков кедрового ореха с территории базы.

Как сообщили в Росгвардии Бурятии, ночью к наряду правоохранителей обратился владелец пункта приема дикоросов. Находившийся дома мужчина по онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения засек кражу на своей базе. Бизнесмен сам поехал на место преступления, по пути встретив наряд росгвардейцев. Рассказав им о случившемся, предприниматель продолжил путь уже в сопровождении силовиков.

«Подъезжая к пункту приема, правоохранители увидели двух подозрительных людей с мешками на плечах, которые при виде служебного автомобиля бросили ношу и скрылись в темноте. В ходе преследования подозреваемых задержали под автомобильным мостом. Злоумышленниками оказались работники этого же предприятия, которых опознал хозяин», - рассказали в Росгвардии.

Со слов задержанных, днем они перемалывали шишку, добывая кедровый орех, и спрятали на базе 2 мешка общим весом около 80 килограммов для последующего хищения.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Похищенный орех на сумму около 40 тысяч рублей вернули хозяину базы.
Теги
кража

Все новости

В Бурятии выделят дополнительные средства на содержание дорог
26.11.2024 в 15:19
Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей
26.11.2024 в 15:03
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты
26.11.2024 в 15:00
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
26.11.2024 в 14:45
Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске
26.11.2024 в 14:28
В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода
26.11.2024 в 14:24
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров
26.11.2024 в 14:08
Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии
26.11.2024 в 14:03
В Муйском районе открыли мост после реконструкции
26.11.2024 в 13:50
Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО
26.11.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей
Мешок с марихуаной нашли у 18-летнего парня под капотом машины
26.11.2024 в 15:03
В Бурятии «Ниссан Ад» налетел на дерево
В аварии пострадали два человека
26.11.2024 в 13:15
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы
26.11.2024 в 11:41
В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей
Безработный мужчина втянул в аферу свою жену и знакомых
26.11.2024 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru