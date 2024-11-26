Происшествия 26.11.2024 в 15:03

Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей

Мешок с марихуаной нашли у 18-летнего парня под капотом машины
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей
Фото: МВД Бурятии
Днем 19 ноября на выезде из села Петропавловка сотрудники наркоконотроля и ГИБДД остановили автомобиль, принадлежащей 18-летнему улан-удэнцу. Под капотом машины правоохранители нашли мешок с коноплей весом около 3 килограммов.

«Молодой человек признался в сборе конопли, объяснив, что в качестве водителя привлёк знакомую. Вместе они выехали из Улан-Удэ в Джидинский район, а на обратной дороге их задержали», - рассказали в МВД Бурятии.


Любителем «травки» оказался учащийся одной из вечерних школ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. От прохождения освидетельствования на предмет употребления наркотиков парень отказался, в связи с чем его привлекут к административной ответственности.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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