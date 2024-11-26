Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей

«Молодой человек признался в сборе конопли, объяснив, что в качестве водителя привлёк знакомую. Вместе они выехали из Улан-Удэ в Джидинский район, а на обратной дороге их задержали», - рассказали в МВД Бурятии.





Днем 19 ноября на выезде из села Петропавловка сотрудники наркоконотроля и ГИБДД остановили автомобиль, принадлежащей 18-летнему улан-удэнцу. Под капотом машины правоохранители нашли мешок с коноплей весом около 3 килограммов.Любителем «травки» оказался учащийся одной из вечерних школ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. От прохождения освидетельствования на предмет употребления наркотиков парень отказался, в связи с чем его привлекут к административной ответственности.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.