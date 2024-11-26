Убийцей родственника в Бурятии оказался многодетный отец

Тункинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении жителя Окинского района, обвиняемого в убийстве.Напомним, преступление произошло вечером 23 сентября. К обвиняемому из соседнего села приехал двоюродный брат. Позднее гостя во дворе дома укусила собака. Из-за этого он стал предъявлять претензии хозяину, который в ходе произошедшей ссоры взял ружье и с близкого расстояния выстрелил в голову родственника. От полученной раны тот скончался на месте. Рядом находилась фельдшер, которая приехала по вызову об укусе собаки. Она вызвала полицию, стрелка задержали.При рассмотрении ходатайства суд учел наличие у обвиняемого места жительства, болезненное состояние его здоровья, положительные характеристики и 4 малолетних детей на иждивении. Однако счел их недостаточными для изменения меры пресечения на более мягкую.«Суд пришел к выводу, что мужчина, находясь на свободе, под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от органов предварительного следствия, воспрепятствовать осуществлению предварительного расследования, а также оказать давление на свидетелей», - сообщили в пресс-службе Тункинского райсуда.