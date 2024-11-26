Происшествия 26.11.2024 в 16:58
«Родила в ведро и вынесла на веранду»
Суд дал женщине, убившей младенца, 2,5 года колонии
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области завершился суд над многодетной матерью, которая в феврале этого года избавилась от своей новорожденной дочери. 34-летняя женщина, родив девочку дома, положила ее в ведро и выставила на веранду. За окном был сильный мороз, ребенок не выжил.
Как сообщает КП-Новосибирск, Наталья (имя изменено) живет в селе Светлая Поляна Болотнинского района. С семейной жизнью у нее не сложилось: муж сидит в тюрьме. Женщина воспитывает троих детей одна, и вот в 2023 году она забеременела от другого мужчины.
Тело новорожденной девочки следователи нашли 11 марта 2024 года. Наталья сначала рассказывала, что родила мертвого младенца, но, как оказалось, соврала. Девочка погибла от того, что мать оставила ее в ведре из-под шпаклевки на веранде, продуваемой холодными ветрами.
31 мая следователи направили уголовное дело в суд. И 26 ноября вынесли приговор — сибирячку признали виновной по статье за детоубийство и назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Такое преступление на самом деле не первое в списке у женщины. В поле зрения органов она попадала и раньше. Летом 2020 года она тоже родила девочку и бросила ее на автобусной остановке. Но малышка выжила благодаря тому, что ее вовремя нашла фельдшер из деревенского ФАПа.
Почему сибирячка так жестоко поступила? Наталья, сокрушаясь, признала, что ребенок этот — тоже нагулянный, и дабы до мужа-уголовника, который сидит в тюрьме, не дошли слухи о ее измене, она решилась на такой отчаянный шаг.
— Каждый день ругаю себя за то, что сотворила. Знаю, прощения мне нет, — причитала потом Наталья на федеральном ТВ в эфире «Мужское/Женское». И умоляла вернуть дочь.
А за девочкой уже выстроилась очередь на опекунство. Малышку приютила другая семья. Тогда Наталью за попытку избавиться от ребенка наказывать не стали. Но выводов она никаких не сделала.
Удивительно, что даже после истории с автобусной остановкой семья Натальи не стояла на учете в органах опеки. Троих мальчишек помогал воспитывать свекор. Теперь же, после того, что натворила их мать, дети живут с родственниками.
Как сообщает КП-Новосибирск, Наталья (имя изменено) живет в селе Светлая Поляна Болотнинского района. С семейной жизнью у нее не сложилось: муж сидит в тюрьме. Женщина воспитывает троих детей одна, и вот в 2023 году она забеременела от другого мужчины.
Тело новорожденной девочки следователи нашли 11 марта 2024 года. Наталья сначала рассказывала, что родила мертвого младенца, но, как оказалось, соврала. Девочка погибла от того, что мать оставила ее в ведре из-под шпаклевки на веранде, продуваемой холодными ветрами.
31 мая следователи направили уголовное дело в суд. И 26 ноября вынесли приговор — сибирячку признали виновной по статье за детоубийство и назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Такое преступление на самом деле не первое в списке у женщины. В поле зрения органов она попадала и раньше. Летом 2020 года она тоже родила девочку и бросила ее на автобусной остановке. Но малышка выжила благодаря тому, что ее вовремя нашла фельдшер из деревенского ФАПа.
Почему сибирячка так жестоко поступила? Наталья, сокрушаясь, признала, что ребенок этот — тоже нагулянный, и дабы до мужа-уголовника, который сидит в тюрьме, не дошли слухи о ее измене, она решилась на такой отчаянный шаг.
— Каждый день ругаю себя за то, что сотворила. Знаю, прощения мне нет, — причитала потом Наталья на федеральном ТВ в эфире «Мужское/Женское». И умоляла вернуть дочь.
А за девочкой уже выстроилась очередь на опекунство. Малышку приютила другая семья. Тогда Наталью за попытку избавиться от ребенка наказывать не стали. Но выводов она никаких не сделала.
Удивительно, что даже после истории с автобусной остановкой семья Натальи не стояла на учете в органах опеки. Троих мальчишек помогал воспитывать свекор. Теперь же, после того, что натворила их мать, дети живут с родственниками.
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