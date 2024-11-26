В Улан-Удэ неизвестные поджигают двери квартир

За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 10 пожаров. Как сообщили в МЧС, в селе Петропавловка из-за короткого замыкания горел пристроенный к дому гараж . А в Сосновоозерске из-за нарушений правил пожарной безопасности загорелась котельная. Её удалось быстро потушить.





Сразу три пожара случились в Улан-Удэ из-за поджогов. В двух случаях пострадали входные двери в многоквартирных домах по улице Пушкина. А в одном из подъездов на проспекте 50-летия Октября подожгли детскую коляску. Все эти возгорания жильцы ликвидировали самостоятельно еще до приезда огнеборцев.





Фото: МЧС Бурятии